Squalificati Serie A, gli indisponibili per l’8a giornata: stangata per Fonseca

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A torna in campo con l’8 giornata di campionato: ecco tutti gli indisponibili per la prossima giornata.

Squalificati Serie A. Si torna in campo con la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e saranno ben 8 i calciatori espulsi nell’ultima giornata di campionato. Stangata in casa Roma per il tecnico Fonseca: il mister dei giallorossi è stato squalificato per 2 giornate dopo le veementi proteste nei confronti del direttore di gara al termine di Roma – Cagliari per alcuni episodi dubbi come il rigore concesso ai sardi e al gol annullato a Kalinic per fallo ai danni di Pisacane. Inoltre, la Roma, è stata multata per una somma pari a 15mila euro per aver consentito l’ingresso in campo del preparatore atletico che si è lasciato andare ad un lungo applauso ironico sempre nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICATI SERIE A, TUTTI GLI ALTRI FERMATI PER L’8 GIORNATA

Squalificati Serie A, tutti fermi per 1 turno. In casa Genoa, Andreazzoli, dovrà far a meno di SAPONARA Riccardo squalificato per un turno con ammenda pari a 10mila euro per aver contestato in maniera decisa una decisione dell’arbitro dalla panchina. STREFEZZA Gabriel ( SPAL) squalificato per somma di ammonizione, salterà 1 turno per la simulazione fatta nella sfida contro il Parma con ammenda pari a 2mila euro. BIRASCHI Davide e ROMERO Christian ( GENOA): anche per loro un turno di stop. Biraschi squalificato per aver toccato il pallone con la mano durante Genoa – Milan mentre Romero per somma di Ammonizioni. CALABRIA Davide e CASTILLEJO Samu ( MILAN): un turno anche per i due milanisti con l’italiano squalificato per doppia ammonizione mentre lo spagnolo per le proteste nei confronti dell’arbitro durante l’ultimo match. MEDEL Gary ( BOLOGNA) squalificato per somma di ammonizioni ricevute nei vari match insieme a LEIVA Lucas ( Lazio) che salteranno anche loro la prossima partita.