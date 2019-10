Squalificati Serie A, gli indisponibili per la 10 giornata: stangata per Ribery

Turno infrasettimanale per la Serie A ma non tutti prenderanno parte a questa giornata: ecco gli squalificati dal giudice sportivo per la 10 giornata.

Squalificati Serie A. Dopo una 9 giornata piena di sorprese, ecco che si torna subito in campo per il turno infrasettimanale valido per la 10 giornata di campionato. Salterà, però, questa e altre 2 giornate Frank Ribery: il francese calciatore della Fiorentina è stato fermato per 3 turni dal giudice sportivo per avere al termine della gara assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’assistente Matteo Passeri che si concretizzava, inoltre, con parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto nonchè un’ulteriore spinta afferrandolo per un braccio.

SQUALIFICATI SERIE A, TUTTI GLI ALTRI FERMATI PER LA 10 GIORNATA

Squalificati Serie A, tutti fermi per un turno. In casa Lazio, Inzaghi dovrà far a meno di VAVRO che dovrà scontare una squalifica di 1 giornata con multa di 5 mila euro per Per avere a fine gara, prima di entrare nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provocando un ulteriore clima di tensione. OPOKU Nicholas ( UDINESE): squalificato per somma di ammonizioni, salterà la prossima giornata così come RANIERI Luca ( FIORENTINA). Tra gli squalificati per una 1 giornata ci sono anche MAGNANELLI Francesco ( SASSUOLO) e SCOZZARELLA Matteo ( SPAL) chiaramente inquadrati dalle riprese televisive mentre proferivano un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio. Infine, sarà squalificato anche MAZZARRI Walter ( Tecnico Torino) per aver raggiunto la somma di 5 Ammonizioni.