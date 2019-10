Taranto-Altamura. Alle ore 15 allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ il Taranto di mister Nicola Ragno ospita l’Altamura del neo tecnico Alessandro Monticciolo, il match è valido per la 7.a giornata del girone H del campionato di Serie D. I padroni di casa occupano l’ 8.a posizione con 9 punti all’attivo (3 vittorie e sconfitte) e sono reduci da due K.O consecutivi in campionato contro Sorrento e Foggia senza aver segnato nemmeno una rete ma in settimana gli ionici hanno superato il turno di Coppa battendo allo ‘Iacovone’ il Cerignola per 2-0. D’altro canto i murgiani occupano la 15.a posizione con appena 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e sconfitte) e giungono da due sconfitte contro Gravina e Fasano. Ragno per questo match contro i murgiani dovrà fare i conti con la squalifica di Manzo e l’infortunio di Allegrini, pertanto il tecnico nativo di Molfetta dovrà ridisegnare la sua difesa in vista di questo match importante. Nonostante le difficoltà di formazione, il modulo scelto per questo match dovrebbe essere il 3-4-1-2 con D’Agostino che dovrebbe agire nella posizione da trequartista. Team Altamura in cerca di risposte dopo il cambio in panchina, necessario dopo le sconfitte contro il Gravina e il Fasano. Certamente il neo mister dei murgiani, Monticciolo, partirà subito con il botto sfidando in trasferta un Taranto arrabbiato dopo i recenti risultati negativi in campionato ma l’Altamura proverà a mettere in difficoltà la squadra ionica. Taranto-Altamura sarà arbitrata dal signor Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, coaudiuvato da Massimiliano Starnini di Viterbo e Andrea Pasqualetto di Aprilia.





Taranto-Altamura, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Altamura, info diretta tv e streaming. Questa gara della 7.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre.