Taranto-Gladiator. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ il Taranto del neo tecnico Luigi Panarelli ospita il Gladiator di mister Pasquale Borrelli, match valido per la 9.a giornata del girone H del campionato di Serie D. Gli ionici dopo l’esonero di Nicola Ragno a margine della sconfitta pesante di Bitonto del turno precedente per 3-0 riparte da Panarelli nel tentativo di dare una svolta a quest’avvio di stagione sottotono, infatti il Taranto occupa la 9.a posizione in classifica con 12 punti (4 vittorie e 4 sconfitte) ed è reduce appunto dal 3-0 di Bitonto. Gli ospiti, invece, giungono a questa trasferta in terra ionica con il morale alle stelle ma pur sempre con i piedi per terra, infatti la formazione campana di Santa Maria Capua a Vetere è sorprendentemente in 2.a posizione con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta) ed è reduce da ben 3 vittorie consecutive contro Francavilla, Gravina e nell’ultimo turno contro il Fasano per 1-0. Quella contro il Gladiator per Panarelli è una gara si fondamentale ma il tempo per preparare la sua squadra ai suoi schemi è stato veramente poco, infatti in 5 giorni dall’insediamento del nuovo tecnico la squadra ha potuto apprendere ben poco. C’è molta attesa anche sulla formazione che Panarelli vorrà schierare contro il Gladiator, infatti nel test amichevole di giovedì il tecnico ha ruotato diversi moduli. Per quanto riguarda la squadra campana, spesso e volentieri lo schieramento tattico scelto da mister Borrelli verte sul 4-3-3 con il solito tridente composto da Di Paola, Del Sorbo e Di Pietro e con l’esperto Troianiello pronto a subentrare. Taranto-Gladiator sarà arbitrata dal signor Simone Taricone di Perugia, coaudiuvato da Diego Peloso di Nichelino e Gianluca Pischedda di Torino.

Taranto-Gladiator, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Gladiator, info diretta tv e streaming. Questa gara della 9.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 14.30, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.