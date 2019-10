Teramo-Rieti 1-1 (video gol highlights Serie C): Marchegiani risponde a Cianci

VERSO TERAMO-RIETI

Sabato 5 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C girone C Teramo-Rieti. Le due compagini si sfideranno allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. I padroni di casa si avvicinano alla gara reduci da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. La squadra di mister Tedino, infatti, ha pareggiato per 1-1 in casa contro la Viterbese ed ha perso in trasferta per 2-0 contro il Monopoli. Il Rieti, invece, si avvicina alla gara di sabato sera reduce da due sconfitte. I ragazzi di mister Capuano, infatti, hanno perso in trasferta contro il Catanzaro per 2-0 ed ha perso in casa per 2-1 contro la Paganese. Tedino e il Teramo temono il Rieti, anche se potenzialmente la formazione abruzzese ha più qualità e maggior risorse nella rosa complesiva.

TERAMO-RIETI: STREAMING E DIRETTA TV

Teramo-Rieti in programma sabato 5 ottobre alle ore 20:45 sarà visibile in diretta esclusiva su Eleven Sports. La sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma.