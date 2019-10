Tonali conteso da Inter e Juventus: il nuovo Pirlo infiammerà il mercato invernale

Le prestazioni di Sandro Tonali stanno impressionando i top club italiani, i quali stanno pensando a offrire ingenti somme di denaro al Brescia. Squadra dove milita il talento classe 2000. La sua visione di gioco fuori dal comune, il suo senso tattico, abilità tecnica e capacità di dettare i tempi, ricordano Andrea Pirlo. Proprio nel Brescia, l’ex Milan e Juventus sbocciò nel grande calcio agli ordini di Carletto Mazzone. Tonali pare avere caratteristiche simili a Primo, anche se non possiede il colpo del calcio di punizione come il campione del mondo 2006. Poco importa. Tonali è in ogni caso decisivo per lo sviluppo del gioco da parte della sua squadra e ciò ha portato club come Juventus e Inter a contenderselo. Magari già nel prossimo mercato invernale di gennaio.

Il Brescia non vuole disfarsene, ma difronte a un’offerta importante, Tonali potrebbe partire. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe già chiesto informazioni al club di Cellino, ma non sono ancora presenti dettagli riguardo il prezzo del giocatore. Tonali piace molto anche ad Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter vuole un uomo di spessore in mezzo al campo, capace di impostare il gioco e dotato di un lancio lungo sopraffino. Tonali possiede queste caratteristiche e potrebbe davvero fare quello che Pirlo non fece nell’Inter. Il derby tra i due top club è iniziato.