Torino-Napoli streaming gratis e diretta tv Sky Sport Serie A, dove vedere il match 6 ottobre

Torino-Napoli, gli azzurri sfidano Mazzarri. La squadra di Carlo Ancelotti vuole riscattare subito lo scialbo 0-0 contro il Genk in Champions League ed ha l’obiettivo di conquistare la vittoria per non perdere la distanza dalla vetta. I partenopei hanno 12 punti in classifica e sono a meno sei dall’Inter che sarà impegnata nel big match contro la Juventus. Alti e bassi anche nell’inizio di stagione dei granata che hanno 9 punti in graduatoria con tre vittorie e altrettante sconfitte. Il match Torino-Napoli, valevole per la settima giornata della Serie A 2019/20, si gioca domenica 6 ottobre alle ore 18 nello stadio Grande Torino del capoluogo piemontese. Nei 130 precedenti tra le due squadre nel massimo campionato si registrano 32 vittorie granata, 53 pareggi e 45 successi degli azzurri. L’arbitro designato per la sfida è il signor Doveri di Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-NAPOLI

Torino(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Mertens, Lllorente. All. Ancelotti

Dove vedere Torino-Napoli, diretta tv e streaming Serie A

Il match Torino-Napoli sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.