Treviso AC: Tre vittorie dopo il cambio allenatore

La vittoria per 2-0 contro il Ponzano prosegue la serie di imbattibilità iniziata dal Treviso subito dopo il cambio allenatore.

Esonerato mister Feltrin che chiude con uno storico di due vittorie, un pareggio e due sconfitte la sua avventura con la squadra bianco celeste. Davvero troppo poco per una società che ha lavorato molto sul mercato e che punta forte alla promozione in Eccellenza.

Domenica alle 14.30 nello scontro di alta classifica con il Noventa, che sarà un grande test per il nuovo allenatore Cristiano Graziano, si capirà meglio quali potranno essere le aspettative su questa squadra, che bisogna dire sono molto alte.

Ma questo livello di pressione è normale per una squadra che ha partecipato anche al campionato di Serie A nella stagione 2005/06 e che ha militato principalmente per il resto della sua storia tra la Serie B e la Serie C.

Ora a causa del fallimento del 2013 è ripartito dai dilettanti ed è stato finalmente rifondato quest’anno per quello che sembra un progetto molto importante: riportare il Treviso tra i professionisti nel giro di pochi anni.

Ora non resta altro che seguire l’andamento della stagione, che al momento vede il Treviso posizionato in seconda posizione con 16 punti a pari merito con il Noventa e a meno 4 lunghezze dalla prima classificata: Opitergina