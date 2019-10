Turchia-Albania streaming gratis e diretta tv qualificazioni Euro 2020, dove vedere il match 11 ottobre

Turchia-Albania, sfida da dentro o fuori nel gruppo H. La nazionale di Gunes è reduce dalla vittoria per 0-4 in trasferta contro la Moldova e con 15 punti in sei partite occupa il primo posto del proprio raggruppamento a pari punti con la Francia di Deschamps. I turchi sono alla ricerca della qualificazione contro gli uomini di Reja. Gli albanesi hanno vinto 4-2 l’ultima sfida in casa contro l’Islanda ed occupano il quarto posto in classifica con nove punti. La vittoria è l’unico risultato per restare in corsa per staccare il pass per la competizione continentale del prossimo giugno. Il match Turchia-Albania, valevole per il settimo turno del gruppo H delle qualificazioni a Euro 2020, si gioca giovedì 11 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Vodafone Arena di Istanbul. In nove scontri ufficiali tra le due squadre si registrano 5 successi dei padroni di casa, 1 pareggio e 3 vittorie albanesi. I turchi hanno vinto l’ultimo precedente in trasferta dello scorso marzo.

Dove vedere Turchia-Albania, diretta tv e streaming

Il match Turchia-Albania, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, non sarà trasmesso in diretta televisiva sul territorio italiano. Per seguire l’incontro di consiglia di consultare le dirette live in tempo reale presenti sul web o collegarsi a eventuali canali stranieri che lo trasmettono in streaming o via satellite.