Udinese – Roma streaming e diretta tv Serie A: dove vedere il match oggi 30 Ottobre

Scende in campo la Serie A per il 10 turno di campionato con la sfida tra Udinese – Roma: ecco come vedere il match in streaning e diretta tv.

UDINESE – ROMA LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Si torna subito in campo per il 10 turno di campionato di Serie A con il turno infrasettimanale che mette di fronte Udinese e Roma. L’Udinese non si presenta molto bene alla sfida con i giallorossi dopo la pesante sconfitta subita a Bergamo per 7 a 1 e con tanta voglia di riscattare questa brutta prestazione: Tudor dovrà fare a meno dello squalificato Opoku che verrà sostituito uno tra Larsen, reduce da un infortunio, oppure Ter Avest attualmente in vantaggio sul primo. Mandragora potrebbe lasciare il posto a Fofana. Non è da escludere che De Paul venga avanzato, in questo caso uno tra Nestorovski (favorito su Lasagna) e Okaka partirebbe dalla panchina. Justin Kluivert torna dalla squalifica, per il resto la rosa di Fonseca è decimata dagli infortuni ma rinvigorita nello spirito dal successo sul Milan che ha in parte spazzato via l’amaro esito della sfida di Europa League col ‘Gladbach. L’allenatore giallorosso deve sciogliere il ballottaggio Spinazzola-Cetin.

UDINESE – ROMA, DOVE VEDERE IL MATCH OGGI 30 OTTOBRE

Il match sarà visibile su Sky che ha riservato per i propri clienti un canale Dazn ( Canale 209 DAZN1) per guardare la partita comodamente sulla propria tv. Inoltre la partita si potrà seguire in streaming su Dazn che offre la propria applicazione per seguire il match sul proprio smartphone o tablet.

