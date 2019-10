UDINESE-TORINO FORMAZIONI: PASSO IMPORTANTE IN CLASSIFICA – L’Udinese per raggiungere al più presto la salvezza; il Torino per riscattare una partenza deludente. Questi sono gli ingredienti della sfida tra i bianconeri e i granata di Walter Mazzarri. Da una parte i padroni di casa, quattordicesimi in Serie A, vogliono conquistare i tre punti per distanziarsi dalla zona retrocessione; dall’altra il Toro che ha bisogno di un colpo esterno per rilanciarsi nella corsa all’Europa. Si prospetta un grande incontro vista l’enorme posta in palio: un pareggio non serve a nessuno ed entrambe sono intenzionate a vincere al Dacha Arena di Udine. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Udinese-Torino per l’ottava giornata.

UDINESE-TORINO FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I padroni di casa schiereranno un 3-5-2 con Okaka e De Paul a comporre l’attacco bianconero; jajalo, Fofana, Mandragora, Larsen e Sema verranno schierati a centrocampo. Chiavi della difesa affidate Becao, Ekong e Samir. Per quanto riguarda il Torino, Walter Mazzarri si affiderà al duo composto da Simone Verdi e Belotti; fasce composte da De Silvestri e Ansaldi. Da contare anche la presenza di Nkolou sulla retroguardia.

UDINESE-TORINO FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul, Okaka.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Ansaldi; Verdi, Belotti.