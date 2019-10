Venezia-Pordenone streaming e diretta Tv Serie B: dove vedere il match del 29/10

Martedì 29 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie B tra Venezia-Pordenone. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una vittoria e una sconfitta in campionato. I lagunari, infatti, hanno vinto per 1-0 in casa contro la Salernitana ed hanno perso per 3-2 in trasferta contro il Crotone. Il Pordenone, invece, è reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due gare stagionali. I neroverdi, infatti, hanno perso in trasferta per 4-2 contro la Juve Stabia ed hanno pareggiato per 0-0 in casa contro il Cittadella.

VENEZIA-PORDENONE: PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3): Facchin; Zampano, Modolo, Domizzi, Garofalo; Falzerano, Bentivoglio, Acquadro; Moreo, Geijo, Marsura.

A disposizione: Vicario, Sambo, Malomo, Pellicanò, Cernuto, Soligo, Stulac, Fabris, Ferrari, Fabiano, Tortori, Caccavallo. All.: Inzaghi.

PORDENONE (4-3-1-2): Tomei; Semenzato, Stefani, INgegneri, De Agostini; Suciu, Burrai, Misuraca; Cattaneo; Berettoni, Arma.

A disposizione:. D’Arsiè, Marchi, Parodi, Pellegrini, Zappa, Bulevardi, Buratto, Gerbaudo, Pietribiasi. All.: Tedino.

CON DAZN SEGUI VENEZIA-PORDENONE IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

VENEZIA-PORDENONE: LIVE STREAMING E DIRETTA TV

Venezia-Pordenone in programma martedì 29 ottobre alle ore 21:00, si può vedere in diretta streaming su DAZN, che trasmette in diretta tutte le partite della Serie BKT. L’offerta della Tv online si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi. ATTIVA ORA IL TUO ABBONAMENTO A 9,99 EURO AL MESE.