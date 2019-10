Vibonese-Catania: streaming e diretta Tv Serie C: dove vedere il match del 20/10

VERSO VIBONESE-CATANIA

Domenica 20 ottobre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie C girone C tra Vibonese-Catania. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. I rossoblu sono reduci da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. La squadra di mister Giacomo Modica, infatti, ha vinto per 3-1 in casa contro la Casertana ed ha perso in trasferta per 6-2 contro la Virtus Francavilla. Gli etnei, invece, sono reduci da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due gare stagionali. La squadra di mister Andrea Camplone, infatti, ha perso in trasferta per 3-2 contro la Ternana ed ha vinto in casa per 1-0 contro il Picerno.

La scorsa stagione una gara povera di emozioni produsse il classico risultato “ad occhiali” (0-0). Sulla panchina del Catania sedeva Andrea Sottil, che di lì a qualche domenica venne rimpiazzato da Walter Novellino.

VIBONESE-CATANIA: STREAMING GRATIS E DIRETTA TV

Vibonese-Catania in programma domenica 20 ottobre alle ore 15:00 sarà visibile in diretta esclusiva su Eleven Sports. La sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma.