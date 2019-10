Vinicius Jr flop? Zidane lo esclude per la sfida con il Leganes

Che fine ha fatto Vinicius Jr? Il talento brasiliano del Real Madrid, prelevato lo scorso anno dal Flamengo sembra proprio non convincere l’attuale tecnico delle merengues: Zinedine Zidane. La realtà è che la permanenza a Madrid per il giovane brasiliano non è stata facile fin dal principio: relegato fin da subito nel Castilla, Vinicius è riuscito a imporsi con il Real B ed essere aggregato alla prima squadra. Ma i risultati non sono stati idilliaci. L’ex Flamengo lascia intravedere grandi potenzialità ma non è ancora maturo per fare la differenza con il Madrid, tanto che Zidane ha deciso di non convocarlo per scelta tecnica. Domani, il Real affronterà il Leganes e il match poteva essere ottimo per Vinicius, desideroso di mettersi in mostra ma Zizou gli ha preferito l’altro talento brasiliano presente in rosa: Rodrygo Goes.

Rodrygo più maturo di Vinicius Jr

Rodrygo ha dimostrato di essere più maturo tatticamente e infatti è già stato schierato titolare in Champions League contro il Galatasaray. La concorrenza in casa Real è altissima e Vinicius dovrà dunque giocarsi il posto con il suo connazionale, il quale ha avuto un impatto importante al Bernabeu, andando in rete dopo soli 95 secondi. Un esordio top quanto il suo gol. Rodrygo aveva già brillato nel pre-season, dove siglò un bellissimo gol su punizione contro il Bayern Monaco. Un predestinato che è già entrato nei meccanismi del Real di Zidane. Aspettando Vinicius…