Wolfsberger-Roma streaming e diretta tv, dove vedere Europa League giovedì 3 ottobre

Obiettivo tre punti per la Roma di Fonseca in Europa League. Dopo la convincente vittoria all’esordio sul Basaksehir, i capitolini vogliono dettar legge pure contro gli austriaci del Wolfsberger. L’impegno però non è da sottovalutare. Nella prima giornata di Europa League, il club austriaco ha strapazzato con 4 reti il Monchengladbach fuori casa. Grande protagonista Leitgeb con due reti. Sarà proprio l’attaccante 31enne l’osservato speciale per la difesa di Fonseca, la quale ha subito solo due reti nelle ultime quattro gare. I grattacapi da risolvere per l’allenatore portoghese sono gli assenti: Zappacosta, Under, Perotti e Pellegrini potrebbero pesare. L’uomo del momento è senz’altro Edin Dzeko, in rete anche domenica scorsa nell’ultima apparizione dei giallorossi contro il Lecce. Il match si preannuncia complicato ma la Roma parte da favorita in ogni caso, rinvigorita da queste 3 vittorie nelle ultime quattro partite disputate. Calcio d’inizio ore 18:55, giovedì 3 ottobre.

Wolfsberger-Roma streaming e diretta tv, dove vedere il match giovedì 3 ottobre

La partita valida per la seconda giornata di Europa League, Wolfsberger-Roma, in programma giovedì 3 ottobre alle ore 18:55, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, canale Sky Sport Uno (201). Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc, è disponibile l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare e destinata agli abbonati Sky. Buon divertimento!