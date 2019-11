Ancelotti bestia nera di Klopp

Il Napoli esce indenne dalla trasferta di Liverpool nel magico stadio di Anfield, un punto decisivo per gli uomini di Carlo Ancelotti, che sono vicini al superamento dei gironi di qualificazione per poter accedere agli ottavi di finale di Champions League.

Manca infatti un solo punto al Napoli dopo la sofferta partita in Inghilterra. Sofferta si, ma non si ricordano parate impegnative del portiere Alex Meret, che è stato protagonista solo una volta, su un tiro di Milner verso la fine del primo tempo. Il Napoli ha resistito all’occupazione della propria metà campo dei Reds, ma Salah, Firmino e Mané sono stati bloccati dall’attenta difesa azzurra, con Maxsimovic, Manolas e Koulibaly capitano.

Ancelotti, quindi è un incubo per Klopp, che in 4 incontri col Liverpool, ne ha vinta una sola.

Un Napoli compatto in difesa, centrocampo raccolto, e la novità di Di Lorenzo alto a destra, che ha contenuto insieme al serbo Maxsimovic le scese di Mané e Richardson.

Pareggio sofferto, ma un punto d’oro, in uno stadio dove nel 2019 solo Chelsea, Leicester e Manchester City sono passati indenni.

E’ stata anche la vittoria di Ancelotti, che ha saputo ritrovare nei ragazzi fiducia ed unità. infatti, prima della partita, le previsioni davano un Napoli spacciato in casa dei Campioni d’Europa, invece il tecnico di Reggiolo si è preso la sua rivincita, ricevendo anche i complimenti di Aurelio De Laurentiis.