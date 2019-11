Ancelotti, scoppia la rabbia del tecnico del Napoli contro gli arbitri: “Il Var non può sbagliare”

Ancelotti è intervenuto durante l’incontro tra allenatori ed arbitri organizzato dalla Figc all’Hotel Parco dei Principi. Ancelotti si è presentato puntuale alle ore 12 all’ Hotel Parco dei Principi insieme a Lombardo, capo della comunicazione. Il tema di discussione dell’incontro odierno è il rapporto tra gli arbitri e l’utilizzo del Var. Era presente anche il presidente della Figc Gravina ed oltre il designatore arbitrale Rizzoli c’erano anche l’arbitro Rocchi e il presidente dell’ Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi. Hanno partecipato alla riunione gli allenatori, gli arbitri e anche i capitani delle squadre di Serie A. Gravina ha preannunciato che dalla prossima stagione gli arbitri a fine partita potranno spiegare le loro decisioni in una sorta di conferenza post-partite anche per i direttori di gara.



Ancelotti non accetta gli errori del Var, quelli dell’arbitro invece si possono accettare

Ancelotti si è scagliato in maniera decisa nei confronti degli arbitri, capitanati dal designatore Nicola Rizzoli. Ancelotti si è dimostrato perplesso e piuttosto esasperato sull’utilizzo del Var ed ha ammesso: “Attualmente interessa sapere chi deve arbitrare le partite la domenica ma spesso mi rendo conto che le partite siano dirette dal Var. Posso accettare gli errori di Giacomelli e Rocchi ma è inconcepibile che il Var sbagli”. Nicola Rizzoli ha replicato subito ad Ancelotti: “Certamente in Napoli-Atalanta sono stati commessi degli errori gravi”. Ancelotti risponde a tono al designatore: ” Sono sicuro che un arbitro come Rocchi e Orsato dirigano le partite ma sono meno sicuro su altri arbitri con meno esperienza”. Rizzoli comprende la rabbia del tecnico del Napoli e ammette l’errore di Giacomelli che non è andato a rivedere al Var il contatto tra Kjaer e Lllorente. Episodio che ha fatto infuriare Ancelotti che è stato allontanato dal terreno di gioco. Dopo gli errori ammessi da Rizzoli, Ancelotti ha replicato: “Per fortuna, adesso posso andarmene”.