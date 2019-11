Aquile Palermo

Ormai è ufficiale il Palermo di Maurizio Zamparini è fallito ormai da tempo e il Palermo rinasce con una grafica diversa e un nome, ma non troppo da quella precedente, con due presidenti hanno riempito di publico lo stadio. Si riparte dalla serie D, ben diverso da quello degli ultimi 15, ma devo dire che lo spettacolo sia della squadra sia di pubblico è da sogno. La serie non è facile ma la squadra si sta comportando bene vincendo 10 partite su 12, con 1 sconfitta e 1 pareggio. Ma siamo sicuri che la colpa del fallimento sia rutta di Zamparini? Le sue colpe le ha, ma non possiamo dimenticare i campioni che ha portato al Palermo, e negli ultimi due anni lo stadio era quasi vuoto, sappiamo che la forza di una società nelle partite dentro casa è propio questa, nei due anni precedenti con questo pubblico si affrontavano le partite dentro casa in maniera completamente diversa, e forse la promozione alla serie maggiore dove questa città merita di essere ci sarebbe stata. Il Renzo Barbera è uno stadio che vive per il pubblico e lo testimonia il fatto che quasi tutte le squadre avversarie di serie D, che vengono a giocare fanno il giro del campo e si prendono gli applausi del pubblico come dovrebbe essere in tutti gli stadi di tutti i campionati.