Aquile Palermo e ACR Messina, due squadre legate dalla stessa sorte. Il Messina da qualche anno , il Palermo lo ha raggiunto quest’anno. Tanti sono stati I calciatori nati a Palermo che hanno trovato fortuna nelle altre due squadre siciliane, uno di questi è Totò Schillaci che ha iniziato a farsi conoscere nel calcio che conta grazie al Messina. Ques’tanno la storia si ripete a parti inverse, Giovanni Ricciardo bomber e punta della squadra palermitana, nato a Messina. Memorabili per me gli anni in cui sia il Palermo che il Messina si trovavano in serie A. Gli incontri tra quste due squadre nella storia del calcio sono tante. Quelli più recenti sono 2004-2005 dove il Palermo vince, per 2-1 riscattandosi della sconfitta del 2003 in serie B. La vittoria dentro casa del Palermo nel 2005-2006. La vittoria sempre dentro casa del Palermo che in rimonta vince nel 2006-2007 , anno in cui il Messina si riscatterà al ritorno vincendo dentro casa per 2-0. Questo è stata l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate prima del fallimento di entrambi le società. Dopo anni finalmente le due squadre rinnovate si ritrovano una di fronte all’altra, legate da una stessa sorte, nella speranza di un pronto riscatto.