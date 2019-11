Il Superclasico portato a casa dall’Argentina grazie a una rete di Messi contro gli odiati rivali del Brasile, ha galvanizzato l’ambiente albiceste che ora si appresta ad affrontare un’altra squadra storica del calcio sud americano: l’Uruguay di Cavani e Suarez. Il match disputato con il Brasile di Tite ha dato dei dati incoraggianti a Scaloni sul piano del gioco e ciò che certamente fa piacere al CT, è il giorno al gol di Leo Messi. Trascinatore e leader di questa selezione che punterà certamente a fare bene sia in Copa America che al prossimo Mondiale in Qatar del 2022. L’Uruguay sarà un’ottimo test che potrebbe confermare o smentire quanto di buono fatto in questa ultime importati amichevoli. Potrebbero essere della partita sia Sergio Aguero che Paulo Dybala, entrambi tenuti a riposo nella sfida con la Selecao. Lautaro Martinez ha deluso e uno tra la Joya e El Kun potrebbero giocare dall’inizio in avanti con Messi.

Anche l’Uruguay viene da una bella vittoria fuori casa contro l’Ungheria per 2-1, dove sono andati in gol Cavani e Brian Rodriguez. Due squadre in salute dunque per questo match che promette spettacolo. Calcio d’inizio lunedì ore 20:15.

Argentina-Uruguay streaming e diretta tv, dove vedere amichevole lunedì 18 novembre

Il match amichevole Argentina-Uruguay, in programma lunedì 18 novembre alle ore 20:15, non sarà disponibile per la diretta tv in Italia. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, consigliamo di visitare le pagine Facebook di entrambe le squadre che potrebbero inserire il link per la visione o per il live in diretta.