E’ oramai lontano l’inizio di stagione spumeggiante dell’Ascoli di Zanetti. I bianconeri avevano avuto un’avvio di stagione entusiasmante, inanellando ben 4 vittorie nelle prime 5 gare. Poi è arrivata una evidente crisi di risultati che ha portato la squadra a raggiungere solamente una vittoria nelle ultime sette gare. La posizione di classifica è rimasta buona in ogni caso, dato che il club è a ridosso della zona play off, distante solamente un punto. I marchigiano sono infatti al nono posto in classifica a un solo punto dalla Salernitana di Ventura, ottava a quota 18 punti assieme al Chievo.

Niente è perduto dunque per l’Ascoli che domenica affronterà in casa il Cosenza, compagine che milita nella zona bassa di classifica e che sogna la salvezza essendo in questo momento in piena zona play out assieme allo Spezia. Il dato positivo è che gli uomini di Braglia vengono da due risultati utili consecutivi contro Cremonese e Trapani. Una squadra in ripresa e che andrà ad Ascoli per portare a casa qualche punto utile per la permanenza nella serie cadetta. Calcio d’inizio ore 15, domenica 24 novembre.

Ascoli-Cosenza streaming e diretta tv, dove vedere Serie B domenica 24 novembre

Il match valido per la 13a giornata di Serie B 2019/20, Ascoli-Cosenza, in programma domenica 24 novembre alle ore 15, sarà trasmesso in streaming e in esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della serie cadetta. Buona visione!