ATALANTA-CAGLIARI FORMAZIONI: L’ATTESA STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Cagliari di Rolando Maran. Una partita nella quale i nerazzurri devono consolidare il terzo posto in classifica, e magari provare ad avvicinarsi al treno delle prime due (capitanato dalla Juventus di Maurizio Sarri). Dall’altra parte c’è il Cagliari: nonché sorpresa della stagione e quinta in Serie A. Si prospetta una grande battaglia dal punto di vista calcistico, dove nessuna vuole accontentarsi del pareggio. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari.

ATALANTA-CAGLIARI FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini classico 3-4-1-2 con l’attacco formato da Papu Gomez, Josip Ilicic e Luis Muriel. Chiavi del centrocampo al duo De Roon Freuler. Chiavi della difesa ad Andrea Masiello e Toloi. Gli ospiti di Rolando Maran scenderanno in campo con un 4-3-1-2: attacco formato da Nainggoan dietro le due punte Joao Pedro e Simeone. Nandez, Luca Cigarini e Rog dovranno dare una mano in mediana (sia in chiave offensiva che difensiva).

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Masiello, Toloi, Kjaer; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Muriel.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane,Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.