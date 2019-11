ATALANTA-CAGLIARI: L’ATTESA È FINITA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani contro il Cagliari di Rolando Maran: contesto considerato da tutti come uno scontro diretto per andare in Europa. I nerazzurri non perdono dalla seconda giornata (in casa contro il Toro) e sono lanciati nelle zone alte della classifica: a pochi punti dal treno composto da Juventus e Inter. Dall’altra parte ci sono anche i sardi (sorpresa della stagione) che sono in piena zona Europa. Si prospetta una grande battaglia dal punto di vista calcistico. Ovviamente il popolo atalantino è carico e non vede l’ora di trascinare l’Atalanta verso la vittoria.

ATALANTA-CAGLIARI: UN GEWISS STADIUM ESAURITO

TUTTI PER LA DEA, UNA DEA PER TUTTI – La gente bergamasca è pienamente fiera di quello che sta facendo la sua Dea in campionato: una partenza super che ricorda molto quello fatto nel 2001 con i “Vava boys”. Da quando si è ritornati a giocare a Bergamo, il Gewiss Stadium è sempre pieno: in particolar modo nella nuova Curva Nord. Contro il Cagliari servirà la spinta giusta del popolo atalantino, e vista la grandissima posta in palio ci troveremo di fronte ad un contesto dove il nerazzurro dominerà gli spalti: in attesa di portare a casa l’ennesima vittoria.