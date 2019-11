Il grande giorno è arrivato: il big match contro la Juventus è alle porte e l’Atalanta è concentrata al massimo per portare a casa un risultato positivo sotto tutti i punti di vista. I nerazzurri vogliono riconquistare il terzo posto in classifica e non lasceranno per strada una opportunità come questa. Certo, non ci saranno degli elementi chiave come Ilicic, Malinovskyi e Duvan Zapata, ma guai a dare per vinta una squadra come quella di Gian Piero Gasperini. Dal punto di vista del tifo sarà uno spettacolo: il popolo atalantino cerca di caricare al meglio gli orobici.

“FORZA ATALANTA”, ANCHE QUANDO ARRIVA LA JUVE – Molti sui social hanno sottolineato che al Gewiss Stadium saranno presenti anche alcuni tifosi bianconeri: contesto particolare, ma allo stesso tempo abbastanza discusso. Il punto chiave è ritrovarsi di fronte ad uno stadio pieno, anche se non totalmente a favore della squadra di casa. Nonostante ciò, l’unica cosa che conta è la compattezza nel sostegno all’Atalanta: il grido di esaltazione per la Dea supererà sempre il fatto che si sta affrontando i campioni d’Italia (la più sostenuta, ma a Bergamo è diverso).

SPETTACOLO SUGLI SPALTI, COREOGRAFIA IN ARRIVO – Al Gewiss Stadium si assisterà ad una cornice dove il popolo dell’Atalanta ne sarà protagonista: anche quando ci sono di fronte i campioni d’Italia (che presentano sempre qualche tifoso in tribuna). Ovviamente l’arena sarà di grande spinta verso i ragazzi di Gasperini che dovranno crederci fino alla fine: rispecchiando il concetto della maglia sudata, indipendentemente dal risultato finale). Oggi la cornice orobica sarà dettata da una coreografia in tutti i settori dello stadio: bandierina? Cartoncini? Sorpresa? Ovviamente staremo a vedere. Si prospetta una giornata molto movimentata all’insegna dell’Atalanta.