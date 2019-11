Il grande giorno è arrivato: l’Atalanta ha un grandissimo appuntamento con la storia, ma soprattutto di ribaltare l’esito di un girone che da assai preoccupante potrebbe sbloccarsi al giro di boa. Stasera arriva la Dinamo Zagabria, e la voglia di riscattare la pesante sconfitta dell’andata è tanta: il 4-0 subito pesa come un macigno. La squadra mentalmente è carica e Gian Piero Gasperini non ha alibi sugli obbiettivi: vincere categoricamente. Da contare anche l’atmosfera che ci sarà in quel di San Siro: l’ennesima invasione nerazzurra per centrare il primo successo in Coppa dei Campioni.

PER L’ATALANTA QUESTO E ALTRO: INVASIONE IN QUEL DI SAN SIRO – Contro la Juventus c’è stato un grandissimo tifo aldilà del risultato finale, e stasera il popolo atalantino non sarà da meno. Ci ritroveremo di fronte ad una San Siro praticamente nerazzurra e l’atmosfera sarà abbastanza unica. Il messaggio è chiaro ed evidente: la storia bisogna scriverla tutti insieme (l’Atalanta in campo, il suo tifo sugli spalti). Contro il Manchester City si è sfiorata la grande impresa, ma è tempo di centrare i primi tre punti del girone: con tutte le energie che si hanno a disposizione, e anche con quella fame che fa la differenza.