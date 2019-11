L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani contro la Dinamo Zagabria in UEFA Champions League. Una partita apertissima che potrebbe ribaltare l’esito del girone per i nerazzurri: non solo si può raggiungere il terzo posto, ma addirittura tentare di centrare gli ottavi di finale. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica e San Siro sarà esaurita per trascinare i bergamaschi verso il primo successo in Coppa dei Campioni. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma odierno in vista del match di domani.

ALLENAMENTO A PORTE CHIUSE A ZINGONIA: POI A MILANO – Come riportato dal sito ufficiale della squadra, l’Atalanta si allenerà al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse per verificare gli ultimi aspetti tecnico tattici. Poi la partenza per Milano dove verrà fatta la classica conferenza stampa pre partita.