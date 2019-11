ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA BIGLIETTI: L’ATTESA STA FINENDO PER LA CHAMPIONS – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta ricaricando le batterie in vista della partita casalinga contro la Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita dalla grandissima posta in palio: i nerazzurri sono vicini al terzo posto, e in caso di vittoria si riaprirebbe completamente il campionato di Serie A. È previsto un bel tutto esaurito per provare a spingere la Dea verso una vittoria che contro i bianconeri, in campionato, manca dalla stagione 2000/2001 (l’anno della famosa cavalcata dei Vavaboys). Ovviamente si pensa anche alla Champions League, nella quale oggi, attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, sono comparsi i biglietti per la sfida casalinga a San Siro contro la Dinamo Zagabria. Ecco tutti i dettagli.

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA BIGLIETTI / POCHI, BUONI E COSTOSI – Su Vivaticket vi è la possibilità di prendere i biglietti per Atalanta-Dinamo Zagabria in quel di San Siro, ma i posti che rimangono sono proprio pochissimi: secondo anello arancio centrale, laterale (verso il blu) ed entrambi gli anelli rossi. Il prezzo ovviamente è abbastanza alto, ma le condizioni sono queste per andare a vedere l’ultima partita in casa nerazzurra nel girone: contesto che potrebbe influire sulla qualificazione dell’Atalanta agli ottavi di Champions League. Staremo a vedere se ci troveremo di fronte all’ennesimo tutto esaurito orobico.