ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA BIGLIETTI / L’ATTESA STA FINENDO PER LA CHAMPIONS – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato contro la Juventus capolista, ma pensa anche alla sfida di UEFA Champions League contro la Dinamo Zagabria. Una partita dove i nerazzurri sono costretti a vincere per sperare ancora in una qualificazione. Gli orobici sono maturati tantissimo, e la voglia di riscattare il 4-0 della partita di andata è tanta. Il tifo è pronto a sostenere la squadra: a San Siro ci sarà un grandissimo entusiasmo, ed ecco i settori che sono rimasti ancora a disposizione attraverso il sito ufficiale di Vivaticket.

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA / POSTI DISPONIBILI E NON – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, vi è possibile prendere i biglietti per il match di San Siro, e ovviamente molti si sono fatti avanti. La situazione, a livello di settori, è questa: rimane ancora qualche posto nel secondo anello arancio (costo €52,75), primo laterale arancio (€73) e rosso (€189). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, anche se ci si prospetta un tutto esaurito sotto tutti i punti di vista.