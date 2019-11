ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA BIGLIETTI / RINCORSA AI TICKET – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato contro la Juventus capolista di Maurizio Sarri al Gewiss Stadium di Bergamo: una partita fondamentale ai fini della classifica dei nerazzurri. Si verifica il tutto esaurito, con il popolo atalantino pronto a ricaricare la squadra per una vittoria che manca in campionato dalla stagione 2000/2001. La testa però è anche alla sfida di UEFA Champions League contro la Dinamo Zagabria in quel di San Siro. Ecco la situazione attuale per quanto concerne i biglietti.

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA BIGLIETTI: I SETTORI DISPONIBILI E NON – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono comparsi i biglietti per la sfida contro la Dinamo Zagabria, e i settori rimasti a disposizione sono questi: Primo anello arancio laterale (€73), primo anello rosso laterale (€105), secondo anello arancio (€54). C’è ancora qualche possibilità ma allo stesso tempo bisogna affrettarsi per assistere all’ultimo match casalingo del girone.