ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA BIGLIETTI: L’ATTESA AUMENTA IL DESIDERIO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato contro la Juventus capolista di Maurizio Sarri: scontro diretto per l’alta classifica di Serie A (in particolar modo per i nerazzurri che vogliono riconquistare il terzo posto). Si prospetta una grande battaglia calcistica e con una cornice di pubblico al Gewiss Stadium di Bergamo: tutto esaurito per trascinare i nerazzurri verso la vittoria. Aldilà di ciò, più passano i giorni e più la partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria si avvicina: si attende un San Siro tutto atalantino, ma nonostante ciò rimane ancora qualche posto disponibile. Ecco i settori disponibili.



ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA BIGLIETTI / LA SITUAZIONE

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA BIGLIETTI: ANCORA POCHI POSTI DISPONIBILI – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono comparsi i biglietti per la sfida contro la Dinamo Zagabria, e i settori rimasti a disposizione sono questi: Primo anello arancio laterale (€73), primo anello rosso laterale (€105), secondo anello arancio (€54). Sono rimasti pochissimi posti per uno dei match più importanti della storia atalantina, e serve assolutamente un grande appoggio per trascinare i ragazzi alla prima vittoria in UEFA Champions League. Staremo a vedere nei prossimi giorni se ci sarà un tutto esaurito.