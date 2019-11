ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA FORMAZIONI: L’ATTESA STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di stasera contro la Dinamo Zagabria in UEFA Champions League a San Siro. Una partita apertissima nella quale può essere ribaltato l’esito di un girone: i nerazzurri devono assolutamente vincere per riaprire completamente i giochi per gli ottavi di finale. Il popolo atalantino è carico e non vede l’ora di invadere Milano sotto tutti i punti di vista. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le ultimissime sulle formazioni del match.

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA FORMAZIONI: LE ULTIMISSIME

Vista l’assenza di Duvan Zapata, Gian Piero Gasperini sembra intenzionato a schierare Muriel dal primo minuto con il ritrovato Josip Ilicic e Papu Gomez: situazione diversa rispetto al falso nueve schierato contro il Manchester City, fasce con Hateboer e Robin Gosens; il duo De Roon e Freuler a comporre la mediana. Chiavi della difesa affidate a Palomino che avrà il compito di sostenere la retroguardia bloccando il 3-5-2 avversario.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Pasalic, Muriel.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; T.-Catherine, Dilaver, Peri; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Petkovic, Orsic.