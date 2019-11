L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Una partita aperta sotto tutti i punti di vista, ma anche con una grandissima posta in palio per entrambe le squadre: i blucerchiati hanno bisogno di un successo per abbandonare l’ultimo posto in classifica e raggiungere la salvezza il prima possibile; i nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta casalinga contro il Cagliari di Rolando Maran e riconquistare il terzo posto. Si prospetta sicuramente una grande battaglia e a Zingonia i ragazzi stanno lavorando tanto: tra i tanti c’è l’attaccante Duvan Zapata, assente per via di un brutto infortunio. Ci sarà contro la sua ex squadra? Ecco tutti i dettagli.

DUVAN ZAPATA PRESENTE IN SAMPDORIA-ATALANTA? – Zapata molto probabilmente sarà assente per evitare ulteriori peggioramenti sulla sua condizione. Certo, lui ha voglia di esserci ma tra uno scontro diretto come quello contro la Dinamo Zagabria e un match importante come quello contro la Juventus capolista di Sarri, meglio non rischiare. Al suo posto ovviamente verrà schierato Luis Muriel in grandissima crescita, nella quale tenterà di raggiungere la doppia cifra con la maglia dell’Atalanta. Staremo a vedere come si evolverà la situazione allo stadio Luigi Ferraris contro i blucerchiati di Claudio Ranieri.