L’Atalanta sta lavorando in quel di Zingonia per la sfida contro la Juventus capolista di Maurizio Sarri al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita dalla grandissima posta in palio vista la classifica: i nerazzurri vogliono il terzo posto e cercheranno con grande insistenza di portare a casa i tre punti (esito che in campionato manca dalla stagione 2000/2001). Si prospetta sicuramente una grande battaglia e lo stadio sarà tutto esaurito. In termini tecnici, Gian Piero Gasperini ritroverà il centravanti Duvan Zapata: assente per via di un brutto infortunio, ma ora tutto è cambiato ed è pronto per la sua Dea.

ZAPATA ELEMENTO DECISIVO (QUANTO È MANCATO ALL’ATALANTA) – L’infortunio di Duvan Zapata ha cambiato le carte in tavola dell’Atalanta. Certo, Luis Muriel ha compensato la sua assenza, ma uno come il numero 91 atalantino, soprattutto in UEFA Champions League, risulta sempre un passo in più rispetto ai suoi compagni di reparto. Ovviamente con il senno di poi è tutto più facile, anche se la presenza del colombiano vale doppio: basta pensare che è stato uno dei protagonisti di questa partenza sprint orobica segnando 6 goal in 7 presenze.

TITOLARE O NO? DECIDERÀ GASPERINI – Contro la Juventus, secondo quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, molto probabilmente scenderà in campo dal primo minuto, ma la scelta spetterà a Gian Piero Gasperini se schierarlo titolare o farlo partire dalla panchina.