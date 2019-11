Negli ultimi anni l’Atalanta ha compiuto imprese straordinarie portandola ad essere considerata una big tanto stimata quanto invidiata da tutti: l’essere costantemente nelle coppe europee (che sia Champions League o Europa League) ha reso i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini molto più di una semplice sorpresa. La compattezza che c’è tra tifoseria, squadra e società è semplicemente impeccabile: tanto da essere preso come modello di crescita sia economica che calcistica. Questa stagione ha dimostrato oggettivamente che la mentalità orobica odierna è superiore rispetto a quella standard italiana, ma allo stesso tempo pari a quella vista in Coppa dei Campioni: ecco il perché.

OFFENSIVI E FUORI DAL COPIONE – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha portato una mentalità al di fuori di ogni copione calcistico: pressing, gioco, mentalità offensiva, scendere in campo con la voglia di vincere indipendentemente dal nome dell’avversario. In Italia ci si sofferma al risultato strategico, il catenaccio o alla mentalità chiusa e poco ambiziosa: condizione che permette alla Dea di sfoderare al meglio il suo enorme potenziale. Quindi Atalanta così in alto solo perché gli avversari puntano principalmente a non prenderle? Assolutamente no, vorrebbe dire togliere merito e fatti ai nerazzurri, ma sicuramente un gruppo così paragonabile agli orobici, nella Serie A odierna, non c’è.

IN EUROPA AVVERSARI DELLO STESSO LIVELLO: PANE PER I DENTI NERAZZURRI – Il capitano dell’Atalanta Papu Gomez ha sottolineato in maniera esplicita questo contesto, ma allo stesso tempo dice che in competizioni come la Champions League la Dea trova pane per i suoi denti a livello di mentalità: identica a quella dei nerazzurri. Il pareggio contro il Manchester City dimostra quanto ci sia da lavorare per ottenere dei risultati: la strada è quella giusta e in futuro l’Atalanta si toglierà grandissime soddisfazioni.