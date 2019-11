ATALANTA-JUVENTUS: IL MATCH SI AVVICINA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato contro la Juventus capolista di Maurizio Sarri al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita apertissima sotto tutti i punti di vista: in particolar modo per quanto concerne la posta in palio ai fini della classifica del campionato (i nerazzurri vogliono riconquistare il terzo posto in classifica, e chissà magari riaprire anche le sorti del primo posto). In termini tecnici mancheranno due pedine fondamentali come Ruslan Malinovskyi e Josip Ilicic, ma in compenso ritorna il centravanti Duvan Zapata: giocatore che ha riscontrato un brutto infortunio, ma allo stesso tempo protagonista con sei reti nelle prime sette partite. Il popolo atalantino è carico per questa partita: tutto esaurito e uno stadio che sosterrà per 95 minuti gli orobici. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma odierno bergamasco in vista di Atalanta-Juventus.

IL PROGRAMMA NERAZZURRO PER ATALANTA-JUVENTUS

ALLENAMENTO INTENSO A ZINGONIA – L’Atalanta oggi si allenerà quotidianamente al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse: contesto nella quale verranno prese le ultime decisioni tecnico tattiche per il match contro i bianconeri. Staremo a vedere nei prossimi giorni ci saranno delle novità o meno, ma intanto la squadra lavora al massimo per riuscire a portare a casa un risultato positivo.