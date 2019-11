ATALANTA-JUVENTUS BIGLIETTI / LA RINCORSA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta ricaricando le batterie visto che siamo in piena pausa per le Nazionali: molti partono, pochi rimangono (ma non è comunque tanto da buttare). I bilanci sono ottimi in termini di risultati e si pensa di poter fare ancora meglio. Ieri, attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono comparsi i biglietti per la sfida interna contro la Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita apertissima che vale punti decisivi per la classifica del campionato di Serie A: i bianconeri sono primi, ma non in netta fuga. Ecco tutti i dettagli tra settori esauriti e qualche posto disponibile.

ATALANTA-JUVENTUS BIGLIETTI / LA SITUAZIONE ATTUALE

14 NOVEMBRE / POCHI ANCORA NELLE TRIBUNE – Ieri mattina è successo di tutto e di più per i biglietti della sfida interna contro la Juventus in quel di Bergamo: i tifosi dell’Atalanta si sono fiondati sia online (Vivaticket.it) che nelle ricevitorie. In meno di 24 ore abbiamo le due Curve (Pisani e Morosini) esaurite, ma oggi (contando che la società vende sempre un tot. di biglietti al giorno) è rimasto qualche posto nelle Tribune Ubi e Nerazzurra. I costi sono abbastanza alti ma per andare a vedere una partita di cartello come Atalanta-Juventus, i parametri sono questi. Anche il settore ospiti si sta esaurendo e rimangono ancora pochissimi biglietti. Staremo a vedere come si evolverà la situazione attuale nei prossimi giorni.