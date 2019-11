ATALANTA-JUVENTUS BIGLIETTI / TUTTO È PRONTO – Dopo il pareggio conquistato allo stadio Marassi contro la Sampdoria, l’Atalanta si gode una bella e meritata pausa (per le Nazionali): a Zingonia ci sono pochissimi elementi, ma materiale per poter lavorare in tranquillità c’è. Tra due settimane c’è la sfida contro la Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo: le premesse sono ottime per quella che sarà una grande battaglia calcistica. Ecco tutti i dettagli del contesto tra comunicati della società e prezzi.

ATALANTA-JUVENTUS BIGLIETTI: LA SITUAZIONE

ATALANTA-JUVENTUS BIGLIETTI / COMUNICATO DELLA SOCIETÀ BERGAMASCA – I biglietti per assistere ad Atalanta-Juventus, incontro valido quale 13ª giornata di andata della Serie A TIM 2019-2020 in programma al Gewiss Stadium sabato 23 novembre con inizio alle 15 saranno disponibili dalle 12 di mercoledì 13 alle 15 di sabato 23 novembre. Salvo esaurimento, i tagliandi saranno acquistabili: online sul sito esclusivamente con caricamento in digitale su Dea Card; presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket presenti sul territorio nazionale, in modalità tradizionale o con caricamento in digitale su Dea Card; presso la biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare (di fronte Tribuna UBI Banca).

PREZZI ATALANTA-JUVENTUS BIGLIETTI

Curva Pisani / Curva Morosini : 45€

Tribuna Laterale scoperta / Parterre Ubi: 75€

Tribuna Ubi Laterale coperta: 100€

Tribuna Ubi Centrale: 110 €

Tribuna centrale: 280€

Tribuna d’onore: 350€