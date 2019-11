ATALANTA-JUVENTUS BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

ATALANTA-JUVENTUS BIGLIETTI MATCH/ TUTTO ESAURITO (PER IL MOMENTO) – Attraverso il sito di Vivaticket, l’Atalanta ha messo a disposizione la possibilità di prendere i biglietti ai possessori di Dea Card, e i risultati sono stati straordinari in neanche 24 ore di attesa: Curve (Pisani e Morosini) esaurite, Tribuna Nerazzurra esaurita, quella Ubi invece è ancora a disposizione. Quindi non c’è nessuna possibilità di prenderli? In realtà si: l’Atalanta vende ogni giorno un tot di biglietti, nella quale il la giornata seguente ne vengono aggiunti un centinaio in tutti i settori. In questi casi conviene controllare o stasera oppure la mattina dopo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.