ATALANTA-JUVENTUS FORMAZIONI: L’ATTESA DEL MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus capolista al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita apertissima e dalla grande posta in palio vista l’opportunità di volare nelle zone alte della classifica. Si prospetta una battaglia tra due squadre che negli ultimi tre anni hanno combattuto fino all’ultimo minuto. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Atalanta-Juventus.

ATALANTA-JUVENTUS FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

L’Atalanta di Gasperini scenderà in campo con il suo classico 3-4-1-2, ma con tantissimi ballottaggi in praticamente tutti i ruoli del campo: Masiello o Djimsiti, Gosens o Castagne, Muriel o Duvan Zapata. Staremo a vedere più avanti, ma la certezza sono il duo composto da De Roon e Freuler a centrocampo (oltre a Pasalic schierato trequartista. Per quanto riguarda invece la Juventus 4-3-1-2 con Ramsey a sostegno delle due punte Dybala e Cristiano Ronaldo, anche se Bernardeschi e Douglas Costa scalpitano in panchina.

ATALANTA-JUVENTUS FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Masiello (Djimsiti), Toloi, Palomino, Hateboer, De Roon, Freuler, Gomez, Pasalic, Gosens (Castagne), Muriel (Zapata).

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, Ramsey (Bernardeschi), Dybala (Douglas Costa), Cristiano Ronaldo