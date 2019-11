ATALANTA-JUVENTUS GASPERINI: LA CARICA PRIMA DELLA TEMPESTA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato contro la Juventus capolista di Maurizio Sarri al Gewiss Stadium di Bergamo. Un match nella quale la posta in palio è altissima: i nerazzurri vogliono riconquistare il terzo posto in classifica, riaprendo di conseguenza anche la lotta al titolo. La Dea, da quando è cominciato il ciclo del “Gasp”, non ha mai perso in campionato contro i bianconeri in casa (tre anni, tre pareggi per 2-2), ma serve assolutamente riconquistare i tre punti. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le parole di Gasperini pre Atalanta-Juventus.

ATALANTA-JUVENTUS GASPERINI: LA CONFERENZA STAMPA

ATALANTA-JUVENTUS GASPERINI / LE PAROLE DEL MISTER DI GRUGLIASCO – “Juventus, Inter e Napoli superiori rispetto a noi, ma possiamo certamente dire la nostra. Ha diminuito il gap rispetto alle big del calcio italiano, per noi la partita di domani è importantissima: vale esattamente come quella contro il Manchester City. Duvan Zapata? Ha lavorato bene in quel di Zingonia, ma valuteremo il tutto”.