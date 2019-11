VERSO LA SFIDA CONTRO IL CITY: ATALANTA A LAVORO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani contro il Manchester City di Guardiola. Una partita che sulla carta sembra scontata, ma la palla è rotonda e può accadere di tutto. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società bergamasca ha pubblicato quello che sarà il programma atalantino odierno al Centro Bortolotti di Zingonia (sede della squadra): tra allenamenti ben definiti, orari in vista della partenza per Milano e la classica conferenza stampa prima del match.

IL PROGRAMMA DELL’ATALANTA AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA

Mercoledì la gara di Champions League – Archiviata la sconfitta di domenica con il Cagliari, la squadra è già tornata ad allenarsi al Centro Bortolotti per preparare la gara di UEFA Champions League contro il Manchester City in programma mercoledì alle 21 allo stadio Meazza di Milano.

Il programma di lavoro odierno – Nerazzurri divisi in due gruppi in base al minutaggio della gara di ieri. Lavoro differenziato per Zapata.

Allenamenti a Zingonia e conferenza stampa – Domani allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse, dopodiché mister Gian Piero Gasperini e Remo Freuler si trasferiranno allo stadio Meazza per la consueta conferenza stampa della vigilia in programma alle 18.45.