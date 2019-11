ATALANTA-MANCHESTER CITY FORMAZIONI / L’ATTESA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida contro il Manchester City di Guardiola tra meno di cinque ore: appuntamento importante dal punto di vista storico nella quale si prospetta una grandissima battaglia. San Siro sarà pieno di tifosi atalantini sugli spalti: si parla addirittura di 35mila persone. Dal punto di vista del tifo si è già dominato in partenza, ma ovviamente c’è il sogno di poter realizzare sul campo un risultato tanto prezioso quanto storico. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le ultime novità sulle formazioni.

ATALANTA-MANCHESTER CITY FORMAZIONI

ATALANTA-MANCHESTER CITY FORMAZIONI: POSSIBILE FALSO NUEVE – Gasperini non avrà a disposizione sia Duvan Zapata (centravanti) che Robin Gosens (esterno sinistro) e quindi dovrà adottare una strategia diversa: servirà analizzare al dettaglio la situazione per riuscire a portare a casa almeno un pareggio decisivo per le sorti del girone di UEFA Champions League. Nelle ultime ore si fanno più intense le voci di un possibile falso nueve con Malinovskyi a sostegno di Papu Gomez ed Ilicic: scelta strategica che cercherà di favorire anche il centravanti Luis Muriel nella ripresa (entrerà per “spaccare” la partita). Staremo a vedere le la scelta nerazzurra verrà ripagata sotto tutti i punti di vista.