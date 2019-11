Atalanta – Manchester City streaming e diretta Tv, dove vedere il match oggi 6/11

Torna in campo la Champions League con la sfida tra Atalanta – Manchester City: ecco come vedere la partita in diretta tv e streaming gratis.

ATALANTA – MANCHESTER CITY, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

4 giornata di Champions League: dopo la sconfitta rimediata dall’Inter e il pareggio del Napoli oggi scendono in campo la Juventus contro la Lokomotiv Mosca e soprattutto l’Atalanta che sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola. La squadra di Gasperini scenderà in campo con il solito 3-4-2-1 ma, a sorpresa, non dovrebbe esserci Muriel: infatti, il tecnico dei bergamaschi, dovrebbe optare per Ilicic punta centrale con Malinovsky e Gomez a supporto sulla trequarti. Indisponibile Gosens, i due esterni di centrocampo dovrebbero Hateboer e Castagne con Freuler e De Roon in mediana ad iniziare l’azione. Il Manchester City, invece, basta una vittoria contro l’Atalanta per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale con 2 turni di anticipo. Guardiola dovrebbe rispondere con un 4-3-3 a trazione anteriore. De Bruyne, Gundogan e Fernandinho dovrebbero essere i tre di centrocampo alle spalle di Mahrez, Aguero e Sterling.

DOVE VEDERE ATALANTA – MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING GRATIS

Il match di Champions sarà un’esclusiva Sky per trasmetterà sui propri canali l’intero evento in live sul Canale 201 Sky Sport 1 HD oppure su Sky Calcio 1 canale 252. Inoltre, per gli abbonati, è disponibile anche l’app SkyGo che permette di vedere la sfida in streaming gratis sul proprio smartphone o tablet.