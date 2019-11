Atalanta-Manchester City streaming e diretta Tv Youth League: dove vedere il match del 6/11

Mercoledì 6 Novembre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per il quarto turno della fase a gironi della Youth League tra Atalanta-Manchester City. Le due compagini si sfideranno al Centro Sportivo Bortolotti di Bergamo, che ospita le partite interne del settore giovanile della Dea. L’Atalanta Primavera è reduce in Youth League dall’importante vittoria ottenuta in terra inglese proprio contro i pari età del Manchester City. La Dea, infatti, si è imposta con il risultato di 3-1 in casa degli Sky Blues nel terzo turno della fase a gironi della competizione europea. Inoltre, l’Atalanta Under 19 è reduce anche dalla vittoria in Supercoppa Primavera ottenuta contro la Fiorentina. I Viola sono stati sconfitti al Gewiss Stadium con il risultato di 2-1. Il Manchester City Under 19, invece, è reduce da un pareggio e una sconfitta in Youth League. Gli inglesi hanno pareggiato, in casa, contro i pari età della Dinamo Zagabria per 2-2 ed hanno, appunto, perso sempre in casa per 3-1 contro l’Atalanta.

Atalanta-Manchester City Youth League: streaming gratis e diretta tv

La Uefa Youth League 2019/20 sarà trasmessa in esclusiva in chiaro sul canale “20”, martedì 5 e mercoledì 6 novembre. La rete trasmette quattro match della 4° giornata: Borussia Dortmund-Inter, Napoli-Salisburgo, Lokomotiv Mosca-Juventus e Atalanta-Manchester City. La gara dei nerazzurri sarà in diretta su sportmediaset.it alle ore 14.00 e in differita sul “20” alle ore 18.00.