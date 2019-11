L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato contro la Juventus capolista di Maurizio Sarri al Gewiss Stadium di Bergamo: una partita importantissima per la classifica, visto che i nerazzurri vogliono a tutti i costi riconquistare il terzo posto. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, e il popolo atalantino ha fatto registrare il tutto esaurito per questo importantissimo match. Nelle ultime ore si è parlato molto dell’attaccante nerazzurro Luis Muriel: in particolar modo su un probabile infortunio in Nazionale. Ecco tutti i dettagli.

NESSUN INFORTUNIO: MURIEL TITOLARE CONTRO I BIANCONERI SABATO – Molti hanno dato il numero 9 atalantino come non disponibile per il match contro la Juventus, ma le ultime analisi hanno dimostrato il contrario: Luis Muriel non ha riscontrato nessun problema in termini fisici e tecnici, nella quale si è puntualmente sottolineato che il ragazzo sarà presente sabato pomeriggio al Gewiss Stadium (molto probabilmente insieme a Duvan Zapata nel classico 3-4-1-2 di Gasperini). L’Atalanta fa un respiro di sollievo sulla questione, e non vede l’ora di giocarsi le sue carte contro i bianconeri capolisti.