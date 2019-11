L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta ricaricando le batterie al Centro Bortolotti di Zingonia. C’è la pausa per le Nazionali: molti se ne vanno e in pochi rimangono a disposizione del mister. Certo, non è il massimo ma è anche l’occasione giusta per testare qualche elemento o innovazione tecnico tattica anche in vista di uno scontro diretto per le sorti del campionato di Serie A contro la Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo (appuntamento molto importante per tutti gli appassionati). A livello complessivo è un bilancio assai positivo quello della Dea: quinto posto, uno dei migliori attacchi della Serie A e un gruppo consolidato sotto tutti i punti di vista. Se da una parte squadra e società lavorano a pieno regime, dall’altra ci sono delle novità importanti sull’Atalanta Store di Via Tiraboschi (come riportato dal sito ufficiale degli orobici).

ATALANTA STORE: ECCO LE NOVITÀ

VARIAZIONE DI ORARIO – Escludendo le novità in termini di prodotti ufficiali (con l’introduzione delle nuove sciarpe raso), oggi, martedì 12 novembre l’Atalanta Store di Via Tiraboschi chiuderà alle 17:30 invece del classico orario settimanale. Il comunicato della società nerazzurra cita ciò: “Si informano i gentili tifosi che oggi, martedì 12 novembre, l’Atalanta Store di via Tiraboschi 89 in città chiuderà alle 17.30“.