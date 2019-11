Avellino-Rieti streaming Eleven Sports e diretta live: dove vedere il match di Serie C in diretta domani 24 novembre

Avellino-Rieti streaming Eleven Sports e diretta live: presentazione del match

Avellino-Rieti è una delle gare valevoli per il sedicesimo turno di Serie C (girone C). E’ una partita delicata soprattutto per ciò che sta accadendo alla squadra ospite sull’orlo del fallimento e che, la scorsa settimana, è stata costretta a concedere la vittoria a tavolino alla Reggiana a causa dello sciopero dei calciatori che non si vedono più corrispondere gli emolumenti da diversi mesi. Mister Caneo ha voluto comunque richiamare all’attenzione i suoi facendo intendere che il Rieti sarà pronto a scendere in campo nella sfida di domani, seppur privo anche di Antonio Aquilanti, escluso dalla sfida perché in rotta con la società e anch’egli pronto ad abbandonare la “barca” prima che affondi.

Dall’altra parte troviamo un Avellino che quest’anno, al Partenio, ha vinto una sola volta e cui la “cura” Capuano non sembra aver sortito gli effetti sperati. In quattro partite alla guida dei biancoverdi Capuano ha rimediato altrettante sconfitte, rischiando ora di essere esonerato se nella sfida di domani non dovesse arrivare una vittoria. Avellino-Rieti verrà arbitrata dal signor Fiero di Pistoia.

Avellino-Rieti Streaming Eleven Sports e diretta live: dove seguire il match in diretta

Avellino-Rieti, gara valevole per la sedicesima giornata di Serie C (girone C), in programma domani alle ore 17:45, sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma Eleven Sports.