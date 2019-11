La sconfitta di sabato scorso contro il Levante ha fatto davvero male al Barcellona di Ernesto Valverde. I catalani mostrano sempre di più le proprie crepe difensive, alle quali un super Ter Stegen non riesce a mettere rimedio. Oramai i gol incassati dai catalani non sono pochi: ben 14 in Liga. La situazione di classifica nella massima divisione spagnola è buona, ma poteva essere senz’altro migliore dato che i blaugrana dividono la prima posizione con gli odiati rivali del Real Madrid. Il riscatto potrebbe arrivare dalla Champions League. Il Barcellona è primo nel Gruppo F con 7 punti, davanti a Inter, Borussia Dortmund e lo Slavia Praga, ultimo con 1 punto racimolato proprio a Milano e prossimo avversario del Barca. L’avversario non è dunque impossibile per Leo Messi & co: la pulga sta raggiungendo la forma ideale e punta al sesto Pallone d’Oro dopo il premio The Best conferitogli dalla FIFA. Il palcoscenico della Champions è senz’altro l’ideale per battere l’agguerrita concorrenza formata da Virgil Van Dijk e Cristiano Ronaldo. Calcio d’inizio ore 18:55, martedì 5 novembre.

Barcellona-Slavia Praga diretta tv e streaming, dove vedere Champions League martedì 5 novembre

Il match valido per la quarta giornata di Champions League Gruppo F, Barcellona-Slavia Praga, in programma martedì 5 novembre, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Per coloro che vogliano vedere la partita in streaming direttamente dal proprio tablet, smartphone o pc, consigliamo di scaricare l’applicazione Sky Go. Buon divertimento!