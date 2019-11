Bari-Teramo. Alle ore 17.30 allo stadio ‘San Nicola’ il Bari di Vincenzo Vivarini ospita il Teramo di mister Bruno Tedino, match valido per l’anticipo della 16.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Dall’ arrivo di Vivarini in panchina i pugliesi non hanno conosciuto la parola sconfitta, infatti i biancorossi sono in striscia positiva da 10 gare consecutive (6 vittorie e 4 pareggi), striscia iniziata dal pareggio interno per 1-1 contro il Monopoli e che è proseguita domenica scorsa al ‘Marcello Torre’di Pagani con il blitz 0-1 della banda Vivarini in un match reso insidioso dal terreno fangoso per la pioggia caduta copioso sulla città campana. Bari che occupa la 5.a posizione in classifica con 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Gli abruzzesi, invece, stanno disputando un’ottima stagione finora, infatti sono in piena zona playoff in 7.a posizione con 22 punti all’attivo (6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). L’attaccante dei ‘galletti’ Mirco Antenucci ha sottolineato il momento della stagione per il Bari: “Stiamo offrendo delle ottime prestazioni in questa parte della stagione e non dobbiamo pensare a chi ci sta davanti, noi abbiamo grandi potenzialità. Per quanto riguarda la Reggina, loro stanno andando forte, ma dobbiamo badare solo a noi stessi senza pensare agli altri”. (tuttoc.com). Anche in casa Teramo si è analizzato il momento della squadra abruzzese, infatti il difensore Alberto Tentardini, dice: “Ripartiamo dalla buona prova offerta contro la Ternana perché il Bari, secondo me, è leggermente più forte delle ‘fere’. Possiamo terminare questa stagione tra i primi quattro posti, entro Natale potremo capire meglio le nostre ambizioni”. (tuttoc.com). Bari-Teramo sarà diretta dal signor Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale, coaudiuvato dalla signora Veronica Vettorel e il signor Marco Carrell.

Bari-Teramo, come seguire il match in tv e streaming

Bari-Teramo non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti