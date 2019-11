Ettore Messina questa sera avra’ la possibilita’ di riscattare la quarta sconfitta in campionato su nove partite(maturata a Bologna sponda Fortitudo per 85 ad 80 domenica scorsa) contro la migliore squadra del momento in Eurolega ,quel Maccabi di Tel Aviv che dopo le prime 2 sconfitte iniziali ha centrato una sestina vincente,che gli e’ valsa il primato in classifica anche per quanto riguarda la differenza tra canestri fatti e subiti che gli consentono di svettare sulle altre 5 compagini a pari punteggio come il Cska Mosca, il Barcellona,il Khimiki,l’Anadolu Efes di Istanbul e la stessa Milano.Trovarsi di fronte la squadra degli israeliani in questo momento e’ sicuramente stimolante e gratificante poiche’ una vittoria meneghina porterebbe entusiasmo maggiore all’interno dello spogliatoio che proprio non riesce a trovare la continuita’ anche in campionato mettendo a rischio (come giustamente coach Messina dice) la qualificazione alla finale eight di Coppa Italia).l’Armani di questo inizio stagione almeno in Europa sta dando molte soddisfazioni ai tifosi e alla dirigenza, e consci del fatto che il pubblico del Forum di Assago e’ molto esigente e meritevole di vedere il grande basket siamo certi che non verranno delusi da Rodriguez,Scola e company ,i quali quando salgono sul parquet casalingo in queste occasioni danno sempre il massimo regalando prestazioni di livello agonistico-tecnico superiore che in Italia ,e pertanto la squadra della Terra Santa e’ avvisata compresi i top-scorer Wibekin e Bryant.

Partite: martedì 19-11-2019

Zalgiris-Panathinaikos ore 18:30.

Alba Berlino-Stella Rossa ore 20:00.

Bayern M.-Olympiacos ore 20:30.

Olimpia Milano-Maccabi ore 20:45.

Asvel V.-Anadolu Efes ore 20:45.

Valancia-Zenit S.P. ore 21:00.

Real Madrid-Khimiki ore21:00.

Mercoledi 20-11-2019

Barcellona-Fenerbahce ore 21:00.

Baskonia-Cska Mosca ore 21:00.

Decima giornata : giovedì 21-11-2019

Zalgiris-Stella Rossa ore 19:00.

Alba Berlino-Olympiacos ore 20:00.

Olimpia Milano-Anadolu Efes ore 20:45.

Valencia-Khimiki ore 21:00.

Venerdi 22-11-2019

Bayern Monaco-Panathinaikos ore 20:30.

Asvel-Fenerbahce ore 20:45.

Baskonia-Zenit San P. ore 21:00.

Barcellona-Maccabi Tel Aviv ore 21:00.

Real Madrid-Cska M. ore 21:00.

Classifica:

1 Maccabi Tel Aviv Pt.12 Pt.+ 685 Pt- 586.

2 Cska Mosca Pt.12 676 582.

3 Barcellona Pt.12 659 608.

4 khimki Pt.12 696 660.

5 Anadolu Efes Istanbul Pt.12 649 618.

6 Olimpia Milano Pt.12 639 620.

7 Real Madrid Pt.10 632 626.

8 Asvel V.Lione Pt.10 550 590.

9 Panathinaikos Pt.8 683 660.

10 Baskonia Pt.6 621 610.

11 Zalgiris K. Pt.6 596 598.

12 Bayern Monaco Pt.6 617 644.

13 Olympiacos Pts.6 581 620.

14 Stella Rossa B. Pts.4 567 586.

15 Fenerbache Pts.4 585 632.

16 Valencia Pts.4 595 646.

17 Alba Berlino Pts.4 645 703.

18 Zenit San P. Pts.4 564 651.